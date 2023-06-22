استكمال محاكمة المتهم بقتل طفلته فى الوراق بسبب خلافات مع زوجته.. اليوم

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل اليوم محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة المتهم بـ قتل طفلت ه بسبب خلافات أسرية، في منطقة الوراق بالجيزة.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق القضية التي حملت رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، والمقيدة برقم 5298 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، أن المتهم حسام. س، قتل في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق المجني عليها ابنته الصغيرة مريم، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك لخلافات بينه وبين زوجته.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم سولت له نفسه الخلاص من طفلته فانهال عليها ضربًا بيده، بأنَّ كال لها عدة ضربات استقرت بأنحاء متفرقة بجسدها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدًا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.