اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 06:23 ص
أكرم القصاص
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استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد تعرض مقرها الرئيسى للهجوم

الخميس، 22 يونيو 2023 05:00 ص
استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد تعرض مقرها الرئيسى للهجوم الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد المتحدث باسم استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، أنّ المقر الرئيسي للاستخبارات في العاصمة كييف يتعرّض لهجوم، إلّا أنّه لا يزال يعمل ولم يتوقف ولا حتى لمدّة ساعة.

وقال يوسوف على قناة "كييف" التلفزيونية: "الشيء الأساسي الذي نحتاج إلى معرفته هو أنه نعم، كانت هناك اعتداءات... لكنّ نشاط المديرية الرئيسية للمخابرات لم يتوقف ولا حتى لمدة ساعة".

وتجدر الإشارة إلى أنّه في 29 مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن هجوم صاروخي مكثّف على المطارات الأوكرانية ومواقع القيادة ومواقع الرادار.

وكتبت القنوات الأوكرانية حينها عن الأمر، نقلا عن سكان العاصمة كييف وعمن حضر إلى منطقة مكتب مديرية المخابرات الرئيسية في جزيرة ريبالسكي على ضفة نهر دنيبر، حيث تم حظر حركة المرور هناك.

في اليوم التالي، أعلن النائب السابق للبرلمان، إيليا كيفا، تدمير مقر مديرية المخابرات الرئيسية.


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