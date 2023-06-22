إلغاء ندب رئيس لجنة ثانوية أزهرية بالشرقية ومساعدية لتقصيرهم فى العمل

قرر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلغاء ندب رئيس لجنة للشهادة الثانوية ومساعديه لتقصيرهم فى عملهم.

كان الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، قد أجري جولة تفقدية لجان امتحانات الشهادة الثانوية، للاطمئنان على سير انتظام الامتحانات على الوجه الأكمل.

وخلال تفقده لجان إحدى الإدارات النائية، قرر الجنيدى إلغاء ندب رئيس اللجنة والمساعد الثقافي ، والمساعد الشرعي لتقصيرهم في المهام المكلفين بها وعدم تفعيل وتطبيق التعليمات والضوابط المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية علي الوجه الأكمل .

شدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق مؤكدًا على منع الغش بكافة طرقة وأشكالة مؤكدًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

أشار رئيس الإدارة المركزية أنه لن يسمح بأي تقصير بأي لجنة بأى حال مؤكدًا على أهمية تطبيق القانون على المخالفين المقصرين .

وأدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات اليوم في مادة الأدب والنصوص والمطالعة ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.