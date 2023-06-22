إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي، علي طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات ابن سينا، والعاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم، بإصابات تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي، علي طريق بلبيس العاشر من رمضان أمام نقطة إسعاف مفارق العاشر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .