إصابة 4 في حادث سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر اتجاه قنا انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، حيث تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى قنا العام الأقرب إلى مكان الحادث.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد باختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى سوهاج البحر الأحمر مما أدى إلى انقللابها على جانب الطريق وإصابة مستقليها وتم نقللهم للمستشفى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من صينية قنا نتج عن الحادث إصابة ماريان . ف . س . 35 سنة بجرح قطعى بالجبهة، وإصابة ماثيو . م . ن 15 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة مينا . ن . ف 46 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . ر . م 57 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم الدفع يالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم نظرا لأنها الأقرب لمكان الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.