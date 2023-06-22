إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على طريق الناصرية - الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 12 شخصا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي وانقلابهم مساء اليوم الخميس على طريق الناصرية - الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي وانقلابهما، ووجود عدد كبير من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ إصابة 12 شخصًا بينهم 8 مستقلى الميكروباص، و4 مستقلى السيارة الملاكي، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وانقلاب ميكروباص فى اتجاه والسيارة الأخرى في الاتجاه الآخر بسبب شدة الاصطدام.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.