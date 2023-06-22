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"أوقاف الجيزة" تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

الخميس، 22 يونيو 2023 05:08 م
"أوقاف الجيزة" تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد
كتبت – مرام محمد

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أطلقت مديرية الأوقاف بالجيزة، حملة موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ، على أن تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قال السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن المديرية بدأت حملتها في تنظيف وتعقيم مساجد المحافظة، منذ يوم أمس الأربعاء، لتكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" وضع خطة موسعة لتطهير وتعقيم المساجد والساحات التي ستقام بها صلاة العيد، والتي يتخطى عددها 5 آلاف مسجد و500 ساحة موزعة على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة.

يُذكر أن وزارة الأوقاف، أعلنت إطلاق حملة نظافة واسعة في جميع مساجد الجمهورية، مؤكدة أن الحفاظ على النظافة بوجه عام مطلب شرعي ووطني وإنساني، وأن الأمر في بيوت الله (عز وجل) أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خدمة بيوت الله (عز وجل) وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ .

وأشارت أن صلاة عيد الأضحى تقام في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء الضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (6)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (5)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (4)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (3)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (2)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (1)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد
 
 
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (8)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (9)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

 

أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد (10)
أوقاف الجيزة تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادا لصلاة العيد

أوقاف الجيزة

صلاة العيد

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نظافة المساجد

الجيزة

محافظ الجيزة



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