أوقاف الإسكندرية تستعد لصلاة عيد الأضحى بـ531 ساحة خلاء

الإسكندرية أسماء على بدر

انهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية استعدادتها لصلاة عيد الفطر المبارك وتحديد ال ساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك.

وبلغت عدد ال ساحات التى تم تجهيزها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى، بممارسة عمله بأداء صلاة العيد، وإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.

كما يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد ، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الاضحى المبارك، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الاضحى المبارك.







