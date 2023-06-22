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أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان بعد تطويرها

الخميس، 22 يونيو 2023 02:00 م
أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان بعد تطويرها عربات الدرجة الأولى بالقطار الأسبانى
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع اسعار تذاكر القطارات الأسبانى من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه .
 
الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها .
الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .
ملوى الدرجة الأولى 105 جنيها، والدرجة الثانية 75 جنيها .
ديروط الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها .
القوصية الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها .
أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها .
أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
طما الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه .
طهطا الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه .
المراغة الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه .
سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .
المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .
جرجا الدرجة الأولى 135  جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .
فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه .
نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه .
دشنا الدرجة الأولى 150 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه .
قنا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه .
قفط الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .
قوص الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .
الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .
 أسنا الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 125 جنيه .
أدفو الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .
كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .
كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيه .
دراو الدرجة الأولى 195 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .
أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .
 
 

اسعار تذاكر القطارات الأسبانى

اسعار القطار الاسباني

كم سعر تذكرة القطار الاسباني

سعر تذكرة القطار الاسباني

اسعار تذاكر القطار الاسباني بعد التطوير

اسعار تذاكر الاسباني خط الصعيد

اسعار القطار الاسباني خط الصعيد

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