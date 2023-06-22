اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 02:42 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 77.04 دولار لبرنت و 72.48 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 22 يونيو 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 77.04 دولار لبرنت و 72.48 دولار للخام الأمريكى النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،77.04دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى72.48 دولارا.
 
ويبدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، غدا الجمعة، زيارة عمل رسمية إلى روسيا.
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - في تصريح اليوم الخميس، إن جروسي يخطط لزيارة مدينة "كالينينجراد" الروسية، حيث يلتقي بمدير وكالة الطاقة النووية الروسية أليكسي ليخاتشيوف. 
 
يُذكر أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زار محطة "زابوروجيا" النووية، يوم الخميس الماضي، وتقع هذه المحطة النووية على الضفة اليسرى لنهر "دنيب" بالقرب من مدينة "إنيرجودار"، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة، ووقعت محطة زابوروجيا النووية منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية.
 
 
 

النفط

النفط الخام

خام برنت



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