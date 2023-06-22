أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس22-6-2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب بمصر اليوم الخميس وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2150 جنيها بدون إضافة مصنعية، وفيما يلي أبرز تطورات سوق الذهب بعد هبوط ملحوظ الأيام الماضية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2457 جنيها.

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1843 جنيها .

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

أسباب انخفاض الذهب

الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب محلياً في ظل استمرار عدد من العوامل التي تعمل على ذلك وعلى رأسها تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد تصريحات الرئيس المصري خلال الأسبوع الماضي أن سعر الصرف أمن قومي لمصر، وهو ما أدى إلى تراجع أية توقعات تشير إلى خفض قريب في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسمياً.

من جهة أخرى نجد أن الطلب قد تراجع على الذهب في الأسواق خلال هذه الفترة مع تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق مع انتهاء فائض السيولة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18%، وهو ما يتزامن مع مبادرة السماح بواردات الذهب بدون رسوم جمركية مما عمل على زيادة المعروض في الأسواق بواقع 194 كليو جرام ذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

أيضاً تشهد أسعار الذهب المحلي تراجع خلال الفترة الحالية بسبب استمرار البنك الفيدرالي في التشديد في السياسة النقدية وتوقعه برفع الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من العام، ليتأثر سعر الذهب المحلي بذلك في ظل عودة التسعير المحلي إلى التوافق مع التسعير العالمي بشكل كبير.