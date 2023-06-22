أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ10.5جنيه.

‏-البصل الأبيض بـ15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ15.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ14.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ16 جنيها.

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومي بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ8.5 جنيه.

-بامية بـ30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ18.5 جنيه.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ21 جنيها.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى بـ15 جنيها.