أخبار مصر.. انطلاق قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس بمشاركة الرئيس السيسى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها انطلقت فى العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم الخميس، أعمال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين القاهرة وباريس، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما في ذلك التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، مع إلقاء الضوء في هذا الصدد على محاور الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ COP27، وأهم الإنجازات التي تحققت في هذا الخصوص، فضلاً عن استعراض التجربة المصرية الوطنية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

التضامن تعلن وصول جميع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء مناسك الحج، حيث وصل أمس الأربعاء إلى مكة المكرمة آخر الأفواج، ويقدر عددهم بـ 467 حاجا قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية إلى 5250 حاجًا وصلوا إلى الأراضي المقدسة.

وقد فتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خط تواصل دائم مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم، وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

كما حرصت القباج على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج على صعيد عرفات، موجهة بضرورة متابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، وذلك قبل استلام المخيمات التي سيتم تصعيد الحجاج إليها يوم التروية الاثنين المقبل.

التنمية المحلية: نشر سيارات سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة استعدادا للعيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

التضامن: صرف معاشات يوليو من الغد عبر ماكينات ATM

ومنافذ فورى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا الجمعة 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

إعفاء جميع المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحى بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم أنه غير مسموح لأى مواطن الذبح بنهر الشارع مشددا على إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهاً بإعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحى، وتقديم خدمة الذبيح لأضاحيهم بالمجان داخل المجازر الحكومية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطرى بالفيوم، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وتدعيمها بالأطباء البيطريين، مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحى، والعمل على تأمين أعمال المجازر مع الجهات ذات الصلة، وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

توزيع درجات الأسئلة المقالية لامتحان اللغة العربية للثانوية.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية، وتوزيع الدرجات كالتالى:

- السؤال 54، حولف أولو العزم المجتهدون، مخصص له درجتان، ويصبح معيار التقدير نصف درجة على بناء الفعل حولف للمجهول ونصف درجة على حذف الفاعل ونصف درجة على رفع نائب الفاعل " أولو"ونصف درجة على رفع النعت المجتهدون ويحصل الطالب على درجة ونصف إذا أخطأ فى جزئية من الجزئيات الأربعة ودرجة إذا أخطأ فى جزئيتين من الجزئيات الأربعة ونصف درجة إذا أخطأ فى 3 جزئيات من الجزئيات الأربعة ويحصل الطالب على صفر إذا أخطأ فى الجزئيات الأربعة أو ترك السؤال بلا إجابة.

- السؤال رقم 52، وشمل العبارات الآتية: حسن اختيار المواد الرقمية وتجنب الاسراف فى الألعاب الرقمية العنيفة وممارسة الرياضة والمشاركة فى أنشطة اجتماعية مفيدة، مخصص للسؤال درجتان، إذا أجاب مستوفيا ذكر أربعة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة ودرجة ونصف إذا أجاب الطالب مستوفيا ثلاثة حلول وثيقة الصلة بالمذكور فى الفقرة ويحصل على درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حلين وثيقى الصلة بالمذكور فى الفقرة ونصف درجة إذا أجاب مستوفيا ذكر حل واحد وثيق الصلة بالمذكور فى الفقرة ويحصل على صفر إذا كتب الطالب حلولاً غير وثيقة الصلة بالمطلوب أو خارج مضمون الفقرة أو ترك السؤال دون إجابة على أن تقبل إجابة الطالب إذا عبر عن المعنى بأسلوبه.