أخبار مصر.. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص من الثلاثاء 27 يونيو حتى الأحد 2 يوليو

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو تبدأ اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة ، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو .. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

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ماكرون" يؤكد للرئيس السيسى تقدير بلاده لمصر ويثمن الروابط الوثيقة بين البلدين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسى على شرف الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً له واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمناً دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

الأرصاد: طقس غد حار نهارا وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة .

كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات الصعيد بالكامل

أكد المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم توصيل التيار الكهربائي لمحافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد بعد انقطاع استمر حوالى ساعة ونصف الساعة، بسبب عطل فنى طارئ بمحطة محولات نجع حمادي التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لسرعة إنهاء العطل وإعادة التيار الكهربائي بأقصى سرعة للمواطنين، موضحا أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلتها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وإصلاح الأعطال فى أسرع وقت.

وكانت محافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد شهدت انقطاع كامل للتيار الكهربائى ، وذلك بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء نجع حمادى.

وشمل الانقطاع محافظات جنوب الصعيد "أسوان - الأقصر - قنا - الوادى الجديد"، وذلك نتيجة عطل فنى مفاجئ بمحطة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى.

نجاح فصل التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة بالسعودية بعد 17 ساعة فى العمليات

تمكن فريق جراحى مختص يتكون من 31 من الاستشاريين والاختصاصيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال من فصل التوأم السيامى المصرى سلمى وسارة اللتين تشتركان فى منطقة الرأس، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، وبدأت فى الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

من جانبه، أوضح المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبى والجراحى فى عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله الربيعة، أن التوأم وصلا إلى السعودية بتاريخ 23 نوفمبر 2021.

سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس بالسوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2457 جنيها.

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1843 جنيها .

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

التضامن تعلن وصول جميع أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعىُ اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء مناسك الحج، حيث وصل أمس الأربعاء إلى مكة المكرمة آخر الأفواج، ويقدر عددهم بـ 467 حاجا قادمين من محافظات المنيا وأسيوط والبحر الأحمر، ليصل بذلك إجمالي حجاج الجمعيات الأهلية إلى 5250 حاجًا وصلوا إلى الأراضي المقدسة.

وقد فتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خط تواصل دائم مع أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، لمتابعة أوضاع حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بهم، وتقديم كافة الخدمات لهم لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

كما حرصت القباج على متابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج على صعيد عرفات، موجهة بضرورة متابعة وتفقد المخيمات على صعيد عرفات ومنى، لحظة بلحظة لضمان توفير جميع الخدمات للحجاج، وذلك قبل استلام المخيمات التي سيتم تصعيد الحجاج إليها يوم التروية الاثنين المقبل.

التنمية المحلية: نشر سيارات سلع غذائية ولحوم بأسعار مخفضة استعدادا للعيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى منتصف شهر يونيو 2023، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الاحياء الشعبية والقرى فى عدد من المحافظات لمواجهة غلاء الاسعار ومساعدة المواطن المصرى فى الحصول على سلع غذائية ذات جودة وبأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً والمناطق الشعبية مع دعم المبادرات الوطنية لتقديم عروض وخصومات على المنتجات المختلفة لمواجهة ارتفاع الاسعار، مع متابعة التزام التجار بذلك ومواجهة المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن إقبال المواطنين على شراء السلع المقدمة من خلال مبادرة "سند الخير" كان إقبالاً كبيراً حيث حققت حجم مبيعات منذ انطلاقها وحتى وصولها للأسبوع الستون بلغ حوالى 310 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً.

التضامن: صرف معاشات يوليو من الغد عبر ماكينات ATM

ومنافذ فورى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بدء صرف كافة المعاشات للعملاء غدا الجمعة 23 يونيو عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

وأرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام، قبل أيام قليلة، خطابا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يطالب فيه بتأجيل إرسال أسماء الفرق التى تمثل مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

واستند اتحاد الكرة فى طلبه على استمرار بطولة الدورى فى مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات فى بطولتى أفريقيا فى النصف الأول من يوليو المقبل.