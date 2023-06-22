أبرز مهام لجنة الطقوس بالمجمع المقدس بالكنيسة.. تعرف على التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر لجنة الطقوس واحدة من أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتولى الإشراف على كل ما يختص بالطقس، سواء في العبادة أو في عمارة الكنائس وأيقوناتها أو ترجمة الكتب الطقسية أو الألحان.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت أن اللجنة تهتم بكل ما يتعلق بالفن القبطى أو ما يدور من أسئلة طقسية، وتتكون من لجنة الليتورجيا ولجنة الألحان ولجنة اللغة القبطية ولجنة التراق القبطى ولجنةا لاعتراف بالقديسيين ولجنة ترجمة الكتب الطقسية.

ويعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.