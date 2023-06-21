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3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء فى أول أيام فتح باب الترشح بالانتخابات

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:36 م
3 مرشحين على مقعد نقيب الأطباء فى أول أيام فتح باب الترشح بالانتخابات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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واصلت اللجنة العامة للإشراف على إنتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء أعمالها لليوم الثاني علي التوالي بدار الحكمة لاستقبال الأطباء المتقدمين للترشح لانتخابات نقابة الأطباء المقرر انعقادها في أكتوبر 2023 ، وتجرى الانتخابات على منصب النقيب والأعضاء فوق السن وتحت السن وقطاعات الجمهورية المختلفة.
 
وتواصلت أعمال اللجان الفرعية فى مختلف محافظات الجمهورية لتلقى طلبات الترشح للراغب من الأطباء على مدار اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءا ويستمر تلقى طلبات الترشيح حتى يوم الجمعة 30 يونيو الجارى.
 
 
وقد تقدم للترشح بالنقابة العامة فى اليوم الأول كل من:
 الأطباء المرشحين على مستوى النقيب:
- د.إيهاب الطاهر
- د.أيمن سالم
- د.أسامة عبدالحي
 
 
الأطباء المرشحون على مستوى الجمهورية اكثر من 15 سنة قيد :
- د.أبوبكر القاضي
- د.رشوان شعبان
- د.رامي الشربيني
- د.محمود محجوب
- د.سناء فؤاد
- د.ايمان سلامة
- د.شريف الهواري
- د.هاني مهني
- د.حسين الشوري
- د.محمد محمود مقبل
- د.علاء جودة
 
 
الأطباء المرشحون على مستوى الجمهورية أقل من 15 سنة قيد :
- د.أحمد الطباخ
- د.ديفيد مؤنس
- كريم سعيد
 
الأطباء المرشحون على منطقة القاهرة فوق 15 سنة قيد :
- د.شريف حسني
- د.شريف الهواري
- د.محمد محمود مقبل
 
الأطباء المرشحون علي منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 سنة قيد:
- د.طارق منصور
الأطباء المرشحون علي منطقة شرق الدلتا أقل من 15 سنة قيد:
- د.أحمد عادل الهواري
 
 
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات نقابة الاطباء

نقيب الاطباء

التجديد النصفى للاطباء

اليوم السابع بلس



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