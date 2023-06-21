وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": كل ما يتردد عن نسب زيادة الأسعار غير صحيح

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل ما يتردد فى بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نسبة الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء غير صحيح، ولم تتخذ الوزارة اى قرارا حتى الآن بشأن نسبة الزيادة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنتظر قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، للبت فى مسألة أسعار الشرائح، لافتا إلى أن الوزارة ملتزمة بقرار الدولة اى ما كان.

و شدد الوزير، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار تأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء حتى نهاية يونيو الجاري، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة لتنفيذ هذا القرار وذلك حتى نهاية العام الجارى.

وتابع شاكر، أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن اﻷعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.