اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 06:37 م
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وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب بالإسكندرية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:40 م
وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب بالإسكندرية إعلان وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل للشباب بالإسكندرية، وقالت مديرية العمل بالمحافظة، أن هذه الفرص متوفرة للشباب للعمل بشركة أمان للخدمات المالية، لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وذلك برواتب مجزية، مع توفير تأمين صحى واجتماعى للشباب من سن 19 إلى 45 سنة خبرة وبدون خبرة.

 

وقالت إن ذلك يأتي في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية وفرص تدريب مهنى تساهم فى دخولهم سوق العمل الداخلى والخارجى والمشاركة في التنمية .

 

وأوضحت الوزارة في بيان ، أنها تلقت تقريراً من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أوضح فيه أنه بالتنسيق مع شركة أمان للخدمات المالية، تم توفير تلك الفرص للشباب في العمل على مهنة مندوب مبيعات وموظف إداري مع توافر فرص لذوي الهمم.

 

وأضاف وكيل المديرية ، أنه على الشباب الراغب في الحصول على تلك الفرص التقديم بإدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه : شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة ، مؤكداً سعى المديرية واستمرار جهودها في التعاون مع الشركات العاملة من القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

 

إعلان وزارة العمل
إعلان وزارة العمل

وزارة العمل

فرص عمل بالإسكندرية

وظائف بالإسكندرية



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