واكدت وزارة الصحة السعودية أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية فى المشاعر المقدسة وتتواجد الخدمات الطبية بكثافة فى المشاعر المقدسة الثلاث (منى ، مزدلفة، عرفة) .

وجهزت وزارة الصحة السعودية جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائى، لتقليل من حالات الإجهاد الحرارى وضربات الحرارة.

وعلى صعيد متصل، بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا الى الأراضى السعودية نحو 1.4 مليون حاج حتى اليوم.

وقالت المديرية العامة للجوازات أن مليونا و422الفا و804 حجاج وصلوا خلال موسم الحج الحالي عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

