واشنطن تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية

وكان قد أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص المستوطنين خلال عدوانهم على بلدة "ترمسعيا" شمال رام الله، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن الشاب يدعي عمر قطين (27 عاما)، وأنه استشهد برصاص في الصدر".

ويشن المستوطنون الإسرائيليون، حتى اللحظة، هجوما على بلدة "ترمسعيا"، حيث أصابوا 12 فلسطينيا بالرصاص الحي، من بينهم الشهيد، إضافة إلى عشرات آخرين بالاختناق.. كما أحرق المستوطنون 30 منزلا و60 سيارة، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.