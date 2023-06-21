اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:30 ص
أكرم القصاص
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ميقاتي يدعو نظيره الكويتى لزيارة لبنان خلال فصل الصيف

الأربعاء، 21 يونيو 2023 08:00 ص
ميقاتي يدعو نظيره الكويتى لزيارة لبنان خلال فصل الصيف ميقاتى
أ ش أ

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أجرى رئيس الحكومة اللبنانى نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وهنأه بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وتمنى ميقاتي للكويت دوام الاستقرار والتقدم، مشددا على أن الروابط الوطيدة التي تجمع لبنان والكويت يعبّر عنها كلا الشعبين اللبناني والكويتي بمتابعة دؤوبة لقضايا البلدين وهمومهما، معبرا عن أمنيته للحكومة الكويتية الجديدة النجاح في مهمتها لمعالجة القضايا المطروحة وتأمين دوام الاستقرار للكويت الشقيق. ووجه رئيس الحكومة اللبنانى دعوة رسمية لنظيره الكويتي لزيارة لبنان هذا الصيف.

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