اليوم السابع
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مواقف سرفيس حضارية أسفل محور كمال عامر لجميع الخطوط.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:00 ص
مواقف سرفيس حضارية أسفل محور كمال عامر لجميع الخطوط.. اعرف التفاصيل مواقف سرفيس حضارية أسفل محور الفريق كمال عامر
كتبت – مرام محمد

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يعد محور الفريق كمال عامر أحد أهم المحاور المرورية التي تم تنفيذها بمحافظة الجيزة، حيث يمتد من دائرى المنيب جنوباً إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، مما سيسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالشوارع الرئيسية فى المحافظة وأهمها شوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية وتقليل مسافة الوصول بين شرق وغرب القاهرة لدقائق معدودة.

جرى تنفيذ المحور وفق رؤية حضارية متكاملة استهدفت إعادة تخطيط المناطق المحيطة به بصورة حضارية والقضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المناطق الممتدة بمساره لما ينجم عنها من إعاقة للحركة المرورية، وذلك بإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية وأكشاك نموذجية ونقاط خدمية، ترتقي بالواجهة الحضارية للمحافظة.

شهد المحور حتى الآن إنشاء حوالي 48 ساحة انتظار و3 مواقف سرفيس حضارية، وهي موقف أرض اللواء للخطوط الداخلية، وموقف أرض اللواء لخطوط الأقاليم، إلى جانب موقف سرفيس ناهيا الجاري إنشاؤه بمعدلات تنفيذ عالية.

يستوعب موقف سرفيس أرض اللواء حوالي 200 سيارة سرفيس تقريبا ويضم خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية والسودان، وجارى تدعيمه بخطوط سير إضافية، أما موقف الأقاليم المقام حديثا بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة فيضم خطوط الصعيد وبحرى ومطروح والساحل والدلتا، فيما يستوعب موقف سرفيس ناهيا بحى بولاق الدكرور الجاري تنفيذه 70 سيارة سرفيس.


محور كمال عامر

محور الفريق كمال عامر

الجيزة

مواقف السرفيس

مواقف سرفيس حضارية

سيارات السرفيس



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