مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بالمدن والمحافظات.. القاهرة 6:21 صباحا

كتب محمود راغب

أيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو 2023، هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وأن يومَ الثلاثاء الموافق 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينشر "اليوم السابع" مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى:

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19

وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.