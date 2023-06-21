جاء ذلك بعد لقاء السفير العكلوك مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأكد العكلوك في تصريح له على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مندوبية فلسطين ومكتب الأمين العام، مشيرا إلى أن اللقاء بحث طرق رفع تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية عبر ثلاثة محاور "سياسي، وقانوني، وتنموي"، والتأكيد على ضرورة التنسيق لتعزيز تأثير الجامعة في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، خاصة من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقضية المركزية الأولى، بالإضافة إلى آليات عمل اللجنة الوزارية برئاسة "السعودية" والتي تركز على توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتطبيق رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد.

وأوضح أنه قد جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة عمل اللجنة الوزارية العربية وفق مهامها المكلفة بها من القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية. وقال: "إننا نرغب أن ننشئ آلية حوار وتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي تهدف لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين" .

وأضاف العكلوك أنه تم الاتفاق مع السفير حسام زكي، على إتاحة منبر جامعة الدول العربية لأصدقاء فلسطين من أجل الحديث عبر الجامعة العربية عن التقارير المتعلقة بفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح، إنه تم الاتفاق أيضا على العمل بموجب قرار "القمة العربية" بخلق آلية تنسيق تطوعية لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة بالقدس بهدف تعزيز صمود المواطن المقدسي بوجه سياسة وممارسات الاحتلال.

كما تناول اللقاء خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف قوانين الإجرام التي تسنها الحكومة الإسرائيلية.