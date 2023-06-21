اليوم السابع
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مقتل العشرات جراء اشتباكات في سجن للنساء في هندوراس

الأربعاء، 21 يونيو 2023 01:24 ص
مقتل العشرات جراء اشتباكات في سجن للنساء في هندوراس أعمال عنف فى هندوراس
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 41 إمرأة قتلن وأصيب عدد من الأخريات بجروح جراء اشتباكات وحريق في سجن للنساء في هندوراس، يوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة "إل هيرالدو" الهندوراسية، فإن اشتباكات اندلعت بين السجينات المنتميات لعصابتين متنافستين، هما "مارا سالفاتروتشا" و"باريو 18" في السجن النسائي في مدينة تامارا بمقاطعة فرانسيسكو مورازان في وسط البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجموعة من النساء حوصرت في الحمام، وتم إضرام النار فيه، فيما قتل أخريات في الاشتباكات بأسلحة بيضاء وطلقات نارية.وتم نقل عدد من الجريحات إلى المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، يوري مورا، قوله: "لا نستطيع الحديث عن رقم دقيق، لكن هناك نحو 25 جثة محترقة"، مشيرا إلى أن 5 فرق طبية تعمل في المكان.

وأعلنت نائبة وزير الأمن، سيما فيليانويفا، عن حالة الطوارئ في السجن وتدخل سريع من قبل الشرطة وطواقم الإطفاء.

وبعد ساعات من وقوع الحريق والاشتباكات، أعربت رئيسة هندوراس سيومارا كاسترو، عن صدمتها إزاء الأحداث في السجن النسائي، حيث طالبت وزير الأمن ولجنة التحقيق برفع تقاريرها عن الحادث، كما تعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة" على إثره.

 

 

 

 


هندوراس

اشتباكات فى هندوراس

سجن فى هندوراس



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