اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة أسبوعية

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:37 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 11 رحلة  طيران دولية أوروبية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.
 
 
وتبين من كشوف الوصول اليومية، أنه من المقرر أن تصل اليوم 5 رحلات طيران المانية، ورحلة من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا، ورحلتين من أيطاليا. 
 
 
كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.
 
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم  الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة