مصرع طفل أثناء اللهو أمام منزله بالبحيرة فى ظروف غامضة

لقى طفل مصرعه خنقا أثناء لعبه أمام منزله بمركز الدلنجات بالبحيرة فى ظروف غامضة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة" م.ع 12 سنه - طالب خنقا إثر إصابته أثناء لعبه بحبل أمام منزله بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة، وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.
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