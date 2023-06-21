اليوم السابع
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مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بقنا

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:33 م
مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين في انهيار منزل بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 5 آخرون، اليوم الأربعاء في حادث انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
 
كان تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات  يفيد انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب في مركز دشنا، وتبين مصرع حنان خضري حسين، 42 عاما، وإصابة كلا من سامية أبو الفضل محمد، 36 عاماً، وبدري عسران أبو الفضل، 46 عاما، وحجاج عطا الله أبو الحسن، 6 أعوام، وسامية محمد أبو الفضل، 5 أعوام، وعلي جابر أبو الحسن، 3 أعوام، إثر انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب في مركز دشنا. 
 
تم نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي في مقرها المؤقت بقرية فاو، والمصابين إلى مستشفى دشنا، لتلقي العلاج اللازم، وتحر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 

 

 


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