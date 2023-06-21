اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مسجد "بنى أنيف" أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة.. صور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:57 م
مسجد "بنى أنيف" أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة.. صور مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة.
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
محمود-عبد-الراضى
 
يحرص العديد من ضيوف الرحمن أثناء وجودهم بالمدينة المنورة، على زيارة الأماكن التاريخية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية، ومنها مسجد "بني أنيف".
 
وتذكر المصادر التاريخية، أن هذا المسجد يقع في منطقة العصبة التاريخية، التي اجتمع فيها العديد من المهاجرين قبل قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة، كما ورد في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ العُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.).
 
ويعود المسجد لقبيلة (بني أنيف) من بلي، وهم حلفاء لأهل قباء بني عمرو بن عوف، ويسمى المسجد باسمهم، ويسمى أيضًا عند بعض المؤرخين بمسجد (مصبح)، لما ورد من أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- صلى فيه الصبح يوم الهجرة.
 
وشهد المسجد الذي تبلغ مساحته 37.5 متراً مربعاً، أعمال التهيئة والترميم ضمن برنامج تشرف عليه هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة التراث، ويشمل تطوير وإعادة تأهيل عدة مواقع ومعالم أثرية تاريخية، وإعادة إحيائها وتهيئتها لاستقبال الزائرين، وإثراء تجربتهم الثقافية، وتمكينهم من مشاهدة المعالم التاريخية في المدينة المنورة، ودعمها بمختلف الخدمات، حيث روعي في أعمال تطوير المسجد الأثري المحافظة على طرازه المعماري والشكل الهندسي للمسجد؛ من خلال تثبيت أعمدة خشبية متباعدة في سقف المسجد، لدعم تماسك جدرانه، ولتسمح بدخول الهواء للمكان، كما عُلّقت فيها فوانيس للإضاءة، وكسيت أرضية المسجد بالرخام الأبيض، ويحوي الفناء الخارجي المكسو بالحجر، شجيرات ونخل، زُرعت بمحاذاة الصخور البازلتية الداكنة التي تشكّل سور المسجد التاريخى.
 
مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة.
مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة. (2)
مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة. (3)
مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة. (4)
مسجد بني أنيف أحد معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

 


الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة

رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية: تنسيق كامل مع السلطات السعودية للتيسير على الحجاج

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:26 م

حج بصحة.. نصائح مهمة للحجاج أثناء أداء المناسك (إنفوجراف)

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:47 م

حج 2023.. أكثر من مليون حاج يصلون السعودية.. بدء تنفيذ تجربة تبريد الطرق بالمشاعر المقدسة.. "الحج والعمرة" توضح إجراءات الوقاية من الأمراض أثناء الحج.. وتناشد الحجاج بعدم النوم فى الممرات وأماكن الصلاة.. صور

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:00 م

مغادرة آخر فوج حج برى عبر ميناء نويبع البحرى

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:35 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة