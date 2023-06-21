وذكرت مصادر فلسطينية أن المُستوطنين الغاضبين من إطلاق النار على طريق "60" السريع أمس، هاجموا المحلات التجارية وحطموا محتوياتها، وحطموا السيارات الواقعة على الشارع الرئيسى.

ولفتت المصادر، إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الإسرائيليين الذين فروا إلى مُستوطنة "بيت آريه" المقاومة على أراضي اللبن الغربى.

وكان هجوم محطة الوقود بين "رام الله" و"نابلس" أسفر عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين، قبل استشهاد المُنفذ برصاص أحد المستوطنين.

وشهدت قرى "نابلس" الليلة الماضية عدوانا كبيرًا من قبل المستوطنين الغاضبين من الهجوم.