محامى طاهر أبو زيد ينفى الأخبار المتداولة بشأن "قضايا شيكات" ويقاضى المتجاوزين

كتب: محمد أبو ضيف

أكد الدكتور أيمن عطا الله المستشار القانونى للكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بالكابتن طاهر أبو زيد ما هي إلا أخبار مغلوطة غرضها التشويه و الإساءة لسمعته.

قال عطا الله في بيان صحفي، إن كافة قضايا الشيكات المقامة ضد الوزير الأسبق طاهر أبوزيد قد أقيمت بصفته رئيس مجلس إدارة بعض الشركات، وليس بصفته، وأنها لا تمت له بصلة، فضلا عن أرقام القضايا المتداولة غير دقيقة، ولا تعبر عن حقيقة الواقع، إذ أنه تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الآخر منها مازال منظور أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي.

وشدد المستشار القانونى للوزير الأسبق طاهر أبو زيد ، على أنه يهيب بالكافة التزام الحيدة وتقصي الحقائق قبل نشر تداول الاخبار المكذوبة، كما ينوه الي خطورة نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، والتي تضع أصحابها تحت طائلة القوانين، وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى هذه الاخبار المكذوبة.