محافظ مطروح يستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص صرف معاشات تكافل وكرامة

كتب -أحمد الزغبي

استجاب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،لشكوي المواطنين بمدينة الحمام وسيوة ، حيث وجه محافظ مطروح مديرية التضامن، لسرعة إنهاء إجراءات حصول أحد المواطنين بمدينة الحمام على معاش تكافل وكرامة، مع تعديل البيانات وفقا لإقامة المواطن الحالية، وتعديلها على المنظومة، كما اطمأن محافظ مطروح على حل مشكلة معاناة مواطن وزوجته من أهالي سيوة، واستئناف صرف معاش تكافل وكرامة.

كان اللواء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد عقد لقاء بمركز خدمة المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة، استمرارا لجهود المحافظة، وحرصا على اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم، والإسراع في حلها وإزالة المعوقات .

حيث تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم، في إطار الحرص على التواصل المستمر لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، وتقديم مزيد من الخدمات .

و استعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال العام المالى 2023/2022، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علا ج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين ،لعدد 191 مستفيد بإجمالي مبلغ 2.013 مليون جنيه، وذلك ضمن مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لعدد 8056حالة بتكلفة 5.3 مليون جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 33718 طلب من إجمالي 33853 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ99.6%,وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة.

وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن لسرعة انهاء اجراءات حصول أحد المواطنين بمدينة الحمام على معاش تكافل وكرامة مع تعديل البيانات وفقا لإقامة المواطن الحالية وتعديلها على المنظومة ،كما اطمأن محافظ مطروح على حل مشكلة معاناة مواطن وزوجته من أهالي سيوة و استئناف صرف معاش تكافل وكرامة.

كما وجه محافظ مطروح لرئيس مدينة مرسي مطروح بمتابعة تنفيذ أعمال تسوية الشوارع بمنطقة مينا حشيش بعد انهاء استعدادات وتسوية الشواطئ وسيتم تركيب كشافات الإنارة فور توافرها والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيل وصلة خط المياه فور توفير المستلزمات للمستفيدين

كما وجه محافظ مطروح بالدفع بلجنة غدا الخميس لمنطقة عزبة الحاج على لمراجعة أسباب عدم وصول المياه لعدد من المنازل خلف مدرسة جمال عبدالناصر،وكذلك لمنطقة العراوة وسرعة إنهاء المشكلة، وكذلك التوجيه لشركة الكهرباء بمراجعة ومعاينة امكانية تحويل الشبكات الهوائية إلى كابلات ارضية بعزبة الحاج على وفقا للمقايسات.

كما وجه محافظ مطروح لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالضبعة بمراجعة مشكلة تجمع أولا موسى وأولاد شندي بالضبعة ،وكذلك بمدينة سيوة لسرعة بحث و انهاء مشكلة قرية أغورمى ودراسة المقترحات لزيادة ضخ المياه هناك وانهاء مشكلة الأهالي.