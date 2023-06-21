محافظ جنوب سيناء يكرم أوائل الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بالمحافظة

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية بالتعليم العام، وأوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية بالمنطقة الأزهرية، بتسليمهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، وذلك بحضور عددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأسر الطلاب المتفوقين.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للطلاب المتفوقين الذين اجتهدوا ليتفوقوا، كما قدم التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب، وبذل قصاري جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم، وأثنى على القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وقام بتكريمهم.

وأعرب المحافظ عن فخره بالطلاب المتفوقين الذين أصبحوا نماذج مشرفة للمحافظة خاصة أن طلاب المنطقة الأزهرية أصبحوا يحققون مراكز على مستوى المحافظة، مؤكدا على دعمه المستمر لكافة الطلاب المتفوقين.

وكان قد اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للتعليم العام بنسبة نجاح 81.51 %، وجاء ترتيب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة كالتالي:

1- عمر خالد سالم حسن فرحان، المركز الأول بمجموع 278.50 درجة، مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

2- بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن، المركز الثاني بمجموع 278 درجة، بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، إدارة رأس سدر التعليمية.

3- سما طلال محمد عواد محمد، المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة، مدرسة بلال بن رباح الاعدادية، إدارة نويبع التعليمية.

4- جني مصطفى مصطفى السيد، المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة، مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات، إدارة رأس سدر التعليمية.

5- عمر حماد فؤاد موسى نصر الله، المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة، بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي، إدارة طور سيناء التعليمية.

6- هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوي، المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة، مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، إدارة رأس سدر التعليمية.

7- ايمان السيد نبوي جاد، المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة، بمدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، إدارة رأس سدر التعليمية.

8- زينه رزق صباح زايد مساعد، المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة، بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية بنات، إدارة طور سيناء التعليمية

9 - حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه، المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة، مدرسه الشهيد إبراهيم رفاعي، إدارة طور سيناء التعليمية.

10 - جولي حناوي سليمان، المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة، مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة، إدارة شرم الشيخ التعليمية.

كما اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 80%، وجاء أسماء الأوائل:

1- كريم أبو الفتوح فتحي، المركز الأول على مستوى المحافظة، بإدارة الطور بنسبة نجاح 99,5%.

2- خديجة محمد عزت إبراهيم، المركز الثاني على مستوى المحافظة، بإدارة رأس سدر بنسبة 99,3%.

3 - رفيدة محمد متولي إبراهيم، المركز الثاني مكرر، معهد طور سيناء الإعدادي بنسبة 99,3٪.

4 - روميساء حسن حسين محمد، المركز الثالث، معهد فتيات طور سيناء الإعدادي بنسبة 99%.

5 - محمد مجدي إبراهيم أبو اليزيد، معهد بنين نويبع، المركز الثالث مكرر بنسبة 99%.

6 - بسمله سالم محمد بيومي، معهد فتيات أبورديس، المركز الرابع بنسبة 98.9%.

7- بسنت محمد علي عطية، معهد فتيات الطرفة الاعدادي، المركز الرابع مكرر، بنسبة ع 98.9%.

8- عمير محمد طلعت الهلالي، معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، الرابع مكرر بنسبة 98.9%.

9- منى خالد زكريا عبد الرحمن، معهد فتيات الإعدادي النموذجي الرابع مكرر بنسبة 98.9 %.

10 - بسمله علي محمد علي عطيه، معهد فتيات الطرفة، المركز الخامس بنسبة 98.7%.

11- الطالب علي حماده علي عبده، معهد بنين الطور الإعدادي النموذجي، الخامس مكرر بنسبة 98.7%