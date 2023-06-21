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محافظ جنوب سيناء يصدق على 377 حالة تصالح لأهالي مدينة طور سيناء

الأربعاء، 21 يونيو 2023 09:51 م
محافظ جنوب سيناء يصدق على 377 حالة تصالح لأهالي مدينة طور سيناء جانب من التصديق
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، على عدد 24 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 377 قرار حالات تصالح.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها
 
 

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