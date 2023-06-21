محافظ جنوب سيناء يسلم مساهمات غذائية للعمال والأسر الأولى بالرعاية

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بمكتبة بمدينة شرم الشيخ ، بحضور عدد من قيادات البنك وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ، كما شارك في اللقاء اللواء مهندس وائل مصطفى حسن رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ومدن القناة.

تم بحث أوجه التعاون بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم المنتجين في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني .

كما تناول اللقاء دور البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الشباب والمرأة البدوية بما يسهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، وذلك من خلال البدء في تفعيل برنامج باب رزق لتمويل المشروعات متناهية الصغر في كافة قرى جنوب سيناء ،بالتعاون مع أجهزة المحافظة والمجلس القومي للمرأة و الجمعيات الاهلية ،وذلك لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج في تمويل مشروعات المرأة والصناعات الصغيرة واليدوية والحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة ، وكذا مشاركة البنك كأحد الرعاة للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث المزمع اقامتة قريبا بمدينة شرم الشيخ.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في عدد المشروعات القائمة على ارض جنوب سيناء بالمشاركة مابين البنك الزراعى وجهاز تعمير سيناء ، واثنى المحافظ على التعاون المثمر والبناء مابين محافظة جنوب سيناء والبنك الزراعى المصرى ،

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتسليم مساهمات بونات مالية لصرف سلع غذائية للأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى بجميع المحافظات.