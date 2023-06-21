محافظ جنوب سيناء يسلم أجهزة كهربائية لـ50 فتاة ضمن مبادرة" تدوم الفرحة"

جنوب سيناء _ ياسر عامر

سلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بقاعة مركز تمكين المرأة بطور سيناء، أجهزة كهربائية لـ50 فتاة من أبناء المحافظة من المقبلات على الزواج، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار فودة فى تصريحات له، إلى أن الاحتفالية تأتى ضمن مبادرة" تدوم الفرحة" لمؤسسة حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، موضحا أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة علي أرض محافظة جنوب سيناء، بحضور ممثلي المبادرة المركزية بالقاهرة والأعضاء بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ويشار إلى أن الأجهزة التي تم توزيعها هى أربع أجهزة كهربائية عبارة عن "ثلاجة، غسالة، بوتجاز، وشاشة" وقد سادت فرحة كبيرة لأهالي العرائس والمقبلات علي الزواج.

وتضمنت الفعاليات ندوة تعريفية إرشادية، ضمن مشروع «مودة» الذي يهدف إلى الحفاظ علي كيان الأسرة من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالإرشاد النفسي والمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

ومن جانبه، أشاد فودة بحرص مؤسسة حياة كريمة على تقديم الدعم للمقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، إيماناً منها بما أطلقته القيادة من عدة مبادرات وطنية وإنسانية للتيسير على المواطنين اقتصادياً، في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات العالمية، مقدماً التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج، متمنيا لهن حياة هانئة مليئة بالسعادة.



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات



جانب من الفاعليات