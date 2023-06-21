محافظ المنيا: توريد 459 ألف طن من محصول القمح حتى الآن

المنيا ـ حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 459 ألف طن حتى اليوم الأربعاء، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغ 243 ألف فدان لهذا العام.

شدد المحافظ على الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح، موضحاً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، وأرقام (2320001 - 2342200).

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الأربعاء 2993 طنا و591 كيلو جرام من القمح، لافتا إلى أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.