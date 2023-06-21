محافظ المنوفية: تجهيز 442 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، وذلك لمناقشة استعدادات مديرية الأوقاف لعيد الأضحى المبارك وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد بها .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز 442 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال ، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد، مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 26 ساحة بمركز السادات، و14 ساحة بمدينة سرس الليان، و32 ساحة بمركز منوف ، وكذا 40 ساحة بمركز تلا، و53 ساحة أخرى بمركز شبين الكوم، و21 ساحة بمركز بركة السبع ، فيما تم تجهيز 32 ساحة بمركز الشهداء، و47 ساحة بمركز قويسنا، و73 ساحة بالباجور و95 بمركز أشمون.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

من جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشدداً على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة، واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد، وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .