محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمستشفى السنطة وشونة القمح وحديقة الطفل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم الأربعاء، خلال جولته بمدينة السنطة، مستشفى السنطة العام وحديقة الطفل إلى جانب شونة السنطة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ لمتابعة القطاعات المختلفة.

أشار المحافظ إلى أن جولة اليوم تأتي في إطار جهود المحافظة لمتابعة توريد محصول القمح، حيث تابع المحافظ استمرار توافد المزارعين والفلاحين لتوريد القمح داخل الشونة، لافتاً إلى أن مواقع التخزين المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، قد استلمت اليوم 379 طنا من خلال البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 168 ألف 997 طنا بنسبة توريد 96.8% من إجمالي المستهدف.

كما تفقد رحمي مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 81% ، لتستوعب 190 سرير و 23 حضانة إلى جانب (5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سرير، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ).

واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بالمدينة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف خلق متنفس يليق بالمواطنين داخل مركز السنطة وغيره من المراكز الأخرى، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.