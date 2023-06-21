محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمستشفى السنطة وشونة القمح وحديقة الطفل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم خلال جولته بمدينة السنطة، مستشفى السنطة العام وحديقة الطفل إلى جانب شونة السنطة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظة لمتابعة القطاعات المختلفة.

أشار المحافظ إلى أن جولة اليوم تأتي في إطار جهود المحافظة لمتابعة توريد محصول القمح، حيث تابع المحافظ استمرار توافد المزارعين والفلاحين لتوريد القمح داخل الشونة، لافتاً إلى أن مواقع التخزين المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، قد استلمت اليوم 379 طنا من خلال البنك الزراعى المصرى، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالى ما تم توريده إلى 168 ألف 997 طنا بنسبة توريد 96.8% من إجمالى المستهدف.

كما تفقد رحمي مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالي تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 81%، لتستوعب 190 سرير و 23 حضانة إلى جانب (5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سرير، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ).

واختتمت الزيارة بتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بالمدينة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، بهدف خلق متنفس يليق بالمواطنين داخل مركز السنطة وغيره من المراكز الأخرى، موجهاً بتكثيف الأعمال حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.