محافظ الدقهلية يعلن استعداد المجازر وهيئة النظافة لاستقبال عيد الأضحى

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

ووجه " المحافظ " بالمرور اليومي من قبل رئيس المدينة أو الحي علي كافة القطاعات للتأكد من انتظام العمل وحل كافة المشاكل ، مشدداً علي التواجد في الشارع وسط المواطنين .

وكلف رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالاستعداد الكامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال النظافة العامة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات لتكون متنفس ترفيهي للمواطنين في أيام العيد، ووكيل وزارة الطب البيطري بالاستعداد الكامل داخل المجازر لاستقبال المواطنين لذبح أضحيات العيد مع الإعفاء من الرسوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى ضرورة حث المواطنين على ذلك .

ووجه "مختار" وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم للتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة أي تغيرات جديدة أو مخالفات وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .