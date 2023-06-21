محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 243 درجة

الدقهلية _محمد الحبشي

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبا لكل فصل، و 175 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص.

كما اعتمد "المحافظ" تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين ) بمجموع 235 درجة، والثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من ( المنصورة - نبروه - السنبلاوين) 175 درجة، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات، والثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات 165 درجة، والثانوي الزراعي بكل من ( المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية ) 185 درجة، والثانوي الزراعي بكل من ( دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض - المنزلة ) 170 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة ، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة ، والتعليم المزدوج ( فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة ، والتبريد والتكييف 220 ، وتركيبات كهربية 200 درجة ، وفندقي مزدوج 175 درجة ، وسيارات 210 ، واليكترونات كهربية 175 درجة ، وميكانيكا تركيبات 175 درجة ، وملابس جاهزة + نسيج 160 درجة ، ومساعد فني إداري 160 درجة ، ووجبات سريعة 170 درجة ، وزراعي مزدوج 160 درجة).

وقال "مختار ": "كل التوفيق لأبنائنا الطلاب ونتمني لهم مستقبل واعد ليخرج لنا جيل يحمل راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية في شتي المجالات والعلوم"، مضيفا: "الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، وتنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا".

ومن جانبه، أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 آلاف و296 طالب وطالبة، موضحًأ أنه لدرجات القبول بالثانوى العام تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد، موزعين على 1030 فصلا.