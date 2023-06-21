محافظ الإسكندرية: انتهاء 85% من أعمال مشروع تطوير حلقة السمك

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، آخر مستجدات أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وخلال الجولة، قال المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير حلقة السمك بنسبة 85% ، ومن المقرر الانتهاء منها خلال من 3 إلى 4 أشهر.

ووجه المحافظ الشكر لأساتذة كلية الهندسة ولجميع القائمين على هذا العمل الهام، مشيدا بجميع الجهود المبذولة لاخراجه بشكل يليق بالوجهه الحضارية لمحافظة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن تطوير حلقة السمك يأتى انطلاقا من كونها أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي فى نطاق الوجه البحرى، وترتبط بوضعها الحالى ارتباطاً وثيقاً بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط وكذلك حركة مراكب الصيد.

هذا واطمئن المحافظ على سير العمل بالمشروع، مؤكداً أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد، وأضاف أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات التطويرية الهامة بالإسكندرية حيث يعمل على زيادة العائد الاقتصادى لحلقة السمك وتطويرها بشكل حضارى، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانى الحلقة التاريخية، على النحو الذى يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع يشمل توسعة حلقة الأسماك الحالية من خلال إنشاء مبني جديد بمساحة 2000 م ٢، على الأرض الفضاء المجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مـزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبني التراثي، واحلال وتجديد المبني الملحق بالحلقة الحالية، ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوي العالي، والتي تقدم خدمات متميزة تليـق بالقيمـة التراثية وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع.

كما يشمل أيضاً مجموعـة مـن الأعمال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضـع آلـيـة مناسبة لنقـل الأسـمـاك مـن مـيـنـاء الصيد للحلقة.