محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 229 درجة

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس المرحلة الثانوية النظامية تعليم عام وفنى للعام الدراسى 2023 / 2024 ليكون بحد أدنى 229 درجة.

وقال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يتم قبول خدمات الثانوى العام طبقا للقرار الوزارى 357 لسنة 2018، بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازليا لتحقيق العدالة.

وأكد وكيل التعليم بالأقصر أنه بناءا على تعليمات محافظ الأقصر سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولاً بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية، مضيفا أن درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى المتقدم 5 سنوات هى 215 درجة، وذلك عقب اجتياز المقابلة الشخصية، والحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقى 3 سنوات هى 210 درجات بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

اما درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الصناعى هى 205 درجات، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم التجارى هى 190 درجة، ودرجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعى 180

يذكر أن أعداد الناجحين بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023 هم 13379طالبا وطالبة.

وكان قد اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بزيادة بلغت 6% عن نتيجة العام الماضى، كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.

وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة الأقصر بلغ 17 ألفًا و910 طلاب، حضر منهم 17489 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أن كافة أعمال التصحيح تمت بشكل دقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.