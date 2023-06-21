مجلس جامعة بني سويف يُكرم مشرف أمن لتفانيه في العمل وموظفين لبلوغهم المعاش

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، اليوم الأربعاء، في جلسته رقم 222 نعمان محمد إسماعيل مشرف الأمن الإداري بكلية الهندسة، وذلك لتميزه وتفانيه في العمل، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة على أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل تقديرا لجهودهم خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لهم.
كما كرم مجلس جامعة بنى سويف أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.
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