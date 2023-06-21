مجلس جامعة بني سويف يُكرم مشرف أمن لتفانيه في العمل وموظفين لبلوغهم المعاش

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ، اليوم الأربعاء، في جلسته رقم 222 نعمان محمد إسماعيل مشرف الأمن الإداري بكلية الهندسة، وذلك لتميزه وتفانيه في العمل، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل تقديرا لجهودهم خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لهم.