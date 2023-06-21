مبادرة "اعرف قدر نبيك" بالتعاون مع الأوقاف بمركز شباب بيلا فى كفر الشيخ

شهد مركز شباب بيلا مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة 150 شاب وفتاة من أعضاء مراكز شباب بيلا، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك" من المبادرات السامية التي تهدف إلى التعريف بقدر نبينا محمد و عظيم قدره واتباع هديه، موضحاً أن المبادرة جاءت بحضور فضيلة الشيخ فرحات عبد السلام عن قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل في بيته مع زوجاته وأبنائه وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى جوامع الكلم للنبي الكريم .

انطلقت المبادرة من مركز شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات المديريه، وبحضور محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات المراكز الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا، بمشاركة النشء والشباب، والقرى التي لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية، وذلك بمركز شباب شنو، والمشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية.