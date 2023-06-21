فحص 758 مواطنا فى قافلة طبية بقرية كفر الحصة بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمد الحبشى

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية تنشيطية، بقرية كفر الحصة نبروه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، حيث تم توقيع الكشف على 758 حالة.

جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة فى رفع المستوى الصحى والثقافى للمجتمع، وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى مدير الرعاية الأساسية، محمد البسيونى رئيس مجلس المدينة، والدكتورة فاتن السترى مديرة الإدارة الصحية بنبروه.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إجراء القافلة الكشف الطبي على 150 حالة باطنة، 110 حالةأطفال، 98 حالة جلدية، 42 حالة عظام، 50 حالة أسنان، 110 فحص معمل، 70 حالة مبادرات الصحة، 111 تنظيم الأسرة والنساء، 17 إجمالى الوسائل.