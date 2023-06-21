اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:23 م
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فحص 758 مواطنا فى قافلة طبية بقرية كفر الحصة بالدقهلية.. صور

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:04 م
فحص 758 مواطنا فى قافلة طبية بقرية كفر الحصة بالدقهلية.. صور القافلة الطبية
الدقهلية - محمد الحبشى

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية تنشيطية، بقرية كفر الحصة نبروه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية، حيث تم توقيع الكشف على 758 حالة.
 
جاء ذلك ضمن مجهودات الصحة فى رفع المستوى الصحى والثقافى للمجتمع، وتحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى مدير الرعاية الأساسية، محمد البسيونى رئيس مجلس المدينة، والدكتورة فاتن السترى مديرة الإدارة الصحية بنبروه.
 
وكشف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إجراء القافلة الكشف الطبي على 150 حالة باطنة، 110 حالةأطفال، 98 حالة جلدية، 42 حالة عظام، 50 حالة أسنان، 110 فحص معمل، 70 حالة مبادرات الصحة، 111 تنظيم الأسرة والنساء، 17 إجمالى الوسائل.
 
اعمال القافله الطبيه
اعمال القافله الطبيه

اعمال القوافل طبيه
اعمال القوافل طبيه

القافله الطبيه
القافله الطبيه

الكشف الطبي
الكشف الطبي

الكشف علي طفله
الكشف علي طفله

جانب من اعمال القافله
جانب من اعمال القافله

جانب من اعمال الكشف الطبي
جانب من اعمال الكشف الطبي

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

قياس الضغط
قياس الضغط

 


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