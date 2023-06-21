فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، فتح باب تلقي الطلبات، اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتي يوم 30 يونيو الجارى، يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بمقر نقابة أطباء القليوبية ببنها في عمارات غرب الاستاد.

وأوضح النقابة، في بيانها، أنه جرى تشكيل لجنة تلقي الطلبات من الراغبين في الترشح لمجلس النقابة العامة والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، من الدكتور أحمد أنور كمال أمين عام النقابة بالقليوبية رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، وعضوية الدكتور أحمد يوسف، والدكتور رؤوف فؤاد عضوا مجلس النقابة، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي.

وكشف الدكتور أحمد أنور كمال، رئيس لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أن الانتخابات تجري هذه المرة على مقعد نقيب النقابة الفرعية بالقليوبية، ومقعدين فوق السن لأكثر من 15 عاما، قيد بالنقابة ومقعدين تحت السن أقل من 15 سنة قيد، إذ يجرى التقدم للجنة في المواعيد المحددة، تمهيدا إلى إعلان قوائم المرشحين للمقاعد التجديد بالنقابة العامة والفرعية، على أن تجرى الانتخابات الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وأكد، أن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام، ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية، إذ تتلقى اللجنة طلبات الترشح يوميا حتى الجمعة 30 يونيو من 9 صباحا حتى 9 مساء بمقر النقابة الفرعية ببنها، طوال فترة التقدم، على أن يستمر انعقاد اللجنة حتى في أيام العطلات الرسمية.

وأشار، إلى أنه عقب غلق باب الترشح، يعلن قائمة أسماء المرشحين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو، على أن يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو المقبل، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو المقبل، على أن يفتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وإعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس المقبل، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر بمقر النقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية ببنها، ومن المقرر تحديد وإعلان أماكن عقد اللجان خلال الفترة المقبلة.