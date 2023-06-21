غلق و تشميع 8 مطاعم ومحال وتحرير 30 محضرا متنوعا شرق الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية حملة مكبرة، أسفرت عن غلق وتشميع 8 مطاعم ومحال عامة بمنطقة كفر عبده، وتحصيل 11 ألف جنيه غرامات فورية ومديونيات, تحرير 30 محضرا متنوعا، وإعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 59 حالة إشغال متنوع خلال الحملة.

وقال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية أنه تم غلق وتشميع 8 مطاعم ومحال عامة بمنطقة كفر عبده لعدم تطبيقها الإجراءات الاحترازية ، مضيفا إلى أنه تم إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة قادها رئيس الحي بمناطق كفر عبده وونجت بنطاق الحي استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخاص بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

وأشار" حبيب" إلى أن الحملة توجهت إلى شوارع الإسماعيلية والحكمة وسانت جيني وخليل الخياط بمنطقة كفر عبده بمنطقة وشارع المحاسبة متفرع من شارع ونجت، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

وأسفرت الحملة عن قيام أغذية شرق بتحرير 3 محاضر عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وإعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأخذ عينات للتحليل ، وقيام مكتب العمل بتحرير 7محاضر، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير 7 محاضر، كما قامت إدارة تموين شرق بتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية وحيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر .

وعلى الصعيد ذاته قامت إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 8 مطاعم ومحال عامة عدم تطبيق إجراءات احترازية، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل 3 آلاف جنيه مديونيات ، وقيام صحة شرق بتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية ونظافة عامة وعدم تطبيق اجراءات احترازية ، وقامت إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 59 حالة إشغال متنوع.

جاء ذلك بحضور الأستاذ يحيى زكريا سكرتير عام الحي، و محمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر، ومسئول جهاز حماية المستهلك ، وممثلي شركة نهضة مصر ومسئول الإعلام ، وإدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات واللجان والمجالس ، وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، والإيرادات بالحي .