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عيد أضحى مبارك للمصريين.. الإجازة 7 أيام كاملة مدفوعة الأجر بداية من الثلاثاء

الأربعاء، 21 يونيو 2023 12:44 م
عيد أضحى مبارك للمصريين.. الإجازة 7 أيام كاملة مدفوعة الأجر بداية من الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشان إجازة عيد الأضحى المبارك بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين.
 
وتشمل الإجازة كل من العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

الحكومه

مجلس الوزراء

عيد الاضحى

الاجازة

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